Maluma detiene su concierto en CDMX para reprender a madre que llevó a su bebé: "¿Es buena idea traerlo aquí?"

Durante una de las presentaciones de su gira + Pretty + Dirty World Tour en Ciudad de México, el cantante colombiano Maluma sorprendió al público al interrumpir su concierto para dirigirse directamente a una fan que había llevado a su bebé de un año al espectáculo, sin ningún tipo de protección auditiva.

Visiblemente incómodo con la situación, el artista preguntó a la madre la edad del menor y, tras recibir la respuesta, no dudó en reprochar su decisión.

"Con todo el respeto, yo ya soy padre. ¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto en el que los decibelios están en la puta mierda y el sonido está durísimo?", expresó Maluma desde el escenario, con la música detenida.

Los comentarios del cantante fueron respaldados por los vítores del público, que aplaudió su postura. Maluma continuó señalando que el bebé era tratado "como si fuera un juguete" y que no debería estar en ese tipo de entorno.

"Ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo el cariño y con todo el respeto, ya que soy papá. Yo a Paris nunca la habría traído a un concierto", agregó.

El colombiano, que se convirtió en padre en marzo de 2024 junto a su pareja Susana Gómez, mostró así una postura firme sobre el cuidado infantil, y cerró su intervención con un consejo:

"Para la próxima, sea un poco más consciente, ¿vale?"

El momento fue grabado por asistentes y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde múltiples usuarios apoyaron la reacción del cantante, destacando su rol como padre y la preocupación por la salud auditiva y el bienestar de los niños.

Maluma, de 31 años, ha compartido en varias ocasiones momentos con su hija Paris, como el reciente video publicado el 2 de agosto, en el que aparece bailando con ella al ritmo de su tema Bronceador. El clip, subido a su cuenta de Instagram, ya acumula más de 750.000 "me gusta".

Al colombiano aún le quedan tres conciertos en México, y esta escena ha dejado en claro que su paternidad ha influido notablemente en la forma en que se relaciona con su público.