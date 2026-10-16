Mario Bezares defiende a Timbiriche: crítica a la serie

El conductor recordó su etapa como coreógrafo de la agrupación juvenil durante los años 80 y expresó su inconformidad con la manera en que se retrata a sus integrantes en la nueva producción.

Mario Bezares recordó una de las etapas menos conocidas de su trayectoria artística: su trabajo como coreógrafo de Timbiriche, agrupación con la que colaboró durante la década de los 80. El conductor aprovechó para defender a sus antiguos compañeros de escenario y cuestionar la manera en que se presenta su historia en una nueva serie.

Mario Bezares recuerda su convivencia con Timbiriche

El conductor recordó que conoció a los integrantes cuando eran adolescentes y los describió como jóvenes inquietos, traviesos y divertidos, pero también disciplinados y comprometidos con su trabajo.

Bezares destacó el talento y la energía que demostraban durante los ensayos y las presentaciones, aunque reconoció que en ocasiones debía esforzarse para conseguir que guardaran silencio y se concentraran en las coreografías.

Desde su perspectiva, la convivencia con los integrantes era sana y estaba marcada por la amistad. Por ello, manifestó su desacuerdo con la imagen que, considera, proyecta la nueva producción sobre quienes formaron parte del grupo.

Critica la representación de los integrantes

Mario Bezares expresó su respaldo a los exintegrantes de Timbiriche y aseguró que los primeros capítulos de la serie le generaron decepción, pues considera que se enfocan demasiado en aspectos polémicos y dejan en segundo plano la trayectoria musical de la agrupación.

El conductor señaló que la producción presenta a los integrantes de una manera que, a su juicio, puede perjudicar su imagen pública. También cuestionó que no se profundice lo suficiente en sus inicios, el proceso de formación del grupo y la disciplina que desarrollaron durante su carrera.

Respecto a la relación entre Luis de Llano y Sasha Sokol, Bezares evitó emitir una opinión personal y explicó que conoció los detalles del caso a través de los medios de comunicación.

Pide mayor respeto por las historias personales

El conductor también planteó la necesidad de revisar las implicaciones de realizar producciones biográficas sin la autorización de las personas involucradas.

Para explicar su postura, recordó la controversia que vivió con la serie sobre Paco Stanley, estrenada en Prime Video, ya que considera que este tipo de proyectos pueden afectar la imagen de quienes son retratados.

Con sus declaraciones, Mario Bezares se sumó a las reacciones que ha generado la serie de Timbiriche, una producción que ha reavivado el interés por la historia del grupo y las experiencias de sus antiguos integrantes.