Fátima Bosch retoma su causa social en Tabasco tras ganar Miss Universo 2025

La reciente ganadora de Miss Universo 2025, Fátima Bosch, no ha perdido tiempo en retomar una de sus causas sociales más queridas tras su triunfal regreso a México. La originaria de Tabasco, conocida por su belleza y su profundo compromiso humanitario, cumplió con su tradición anual de donar juguetes a niñas y niños con cáncer y VIH en el Hospital del Niño de Tabasco.

Esta iniciativa, que la reina de belleza mantiene desde hace una década—iniciando cuando apenas tenía 14 años—, se ha convertido en una cita ineludible en vísperas navideñas. Su llegada no solo le permitió "recuperar fuerzas" de la vorágine de Miss Universo, sino que tuvo un propósito más significativo: llevar un momento de felicidad y esperanza a los pequeños pacientes.

Bosch utilizó su plataforma de Instagram para compartir la emotiva colecta, mostrando la montaña de juguetes recibidos y enviando un mensaje de gratitud a todos los colaboradores, resaltando el valor sentimental detrás de cada gesto de afecto.

En las conmovedoras fotografías difundidas, se puede ver a Fátima Bosch portando su icónica corona mientras interactúa personalmente con los niños del hospital, entregando regalos y compartiendo sonrisas. Estas imágenes han tocado las fibras más sensibles de las redes sociales, evidenciando el lado más humano de la Miss Universo.

Su dedicación ininterrumpida a esta causa social desde la adolescencia subraya un compromiso que va mucho más allá de las pasarelas. La campeona mundial de belleza demostró, una vez más, que su reinado está marcado por la sensibilidad y el trabajo a favor de las poblaciones más vulnerables, inspirando a miles de personas en todo el mundo con su ejemplo.