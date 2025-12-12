Marianne Gonzaga y su hija: ¿fuga de México tras video polémico?

Señalan presunta fuga de Marianne Gonzaga y su hija de México tras polémico video

Marianne Gonzaga, creadora de contenido con presencia constante en redes sociales desde 2023, volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que surgiera la versión de que habría salido de México junto a su hija, a pesar de que enfrenta un proceso de libertad condicional que, en principio, le impediría abandonar el territorio nacional.

La posible salida detonó una ola de especulaciones acompañada de un video viral, múltiples reacciones en redes sociales y un clima de tensión legal entre la influencer y su expareja, José Manuel Becerril Said.

¿Quién es Marianne Gonzaga y por qué se dio a conocer en México?

Gonzaga se encuentra bajo libertad condicional derivada de un evento ocurrido en la Ciudad de México en 2023, cuando apuñaló a Valentina Gilabert tras una discusión relacionada con un conflicto personal.

Como resultado, pasó cinco meses internada y posteriormente recuperó la libertad tras un acuerdo reparatorio.

Al concluir el proceso, se reunió de nuevo con su hija, cuya custodia comparte actualmente en un entorno de disputas legales y mediáticas constantes.

¿Qué sucedió con el video viral?

Las dudas sobre su paradero comenzaron esta semana luego de que Becerril Said, expareja de Gonzaga y padre de la menor, declarara en una entrevista que ambas estaban viviendo en Cancún.

Horas después, Gonzaga publicó un video que se volvió el eje de la polémica: aparece en lo que parece una habitación de hotel mientras su hija juega en la cama. En el clip, ella simula cantar la frase "Se les fugó Baltazar", del corrido del mismo nombre, gesto que muchos usuarios interpretaron como una insinuación de que había abandonado el país.

El video desató una serie de interpretaciones y debates. Algunos usuarios sostuvieron que podría tratarse de una provocación deliberada; otros lo señalaron como un mensaje dirigido a su expareja en medio de su disputa legal. Además, en X comenzaron a circular capturas de pantalla de presuntas respuestas de Gonzaga a seguidores, entre ellas una en la que aparentemente confirma que viajó con su hija: "La notificación tiene que ser personalmente, si no, no tiene efecto".

¿Cuál es la situación legal actual de Marianne Gonzaga?

Hasta el momento, no existe una confirmación de autoridades mexicanas que indique que Gonzaga haya dejado el país. Tampoco hay reportes formales sobre violaciones a las condiciones de su libertad condicional.