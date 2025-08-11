Escándalo en el Baja Beach Fest: Natanael Cano protagoniza incidente

Natanael Cano protagoniza violento altercado con su DJ durante el Baja Beach Fest.

Lo que debía ser una de las actuaciones estelares del Baja Beach Fest 2025 terminó en escándalo. Natanael Cano, uno de los máximos exponentes de los corridos tumbados, desató la polémica al agredir a su DJ en pleno escenario y destrozar parte del equipo de sonido frente a miles de asistentes.

El incidente ocurrió durante la clausura del festival en Rosarito, Baja California, y fue captado por el público que rápidamente difundió videos en redes sociales. Las imágenes muestran cómo el cantante pierde el control tras enfrentar problemas técnicos durante su show.

De la frustración al caos en segundos

La presentación de Cano era una de las más esperadas, ya que coincidía con el lanzamiento de su nuevo álbum 'Porque la demora'. Sin embargo, fallas en el sistema de audio interrumpieron su interpretación, generando una evidente molestia en el artista.

En medio del set, el cantante se dirigió de manera confrontativa hacia su DJ. Lo que empezó como una discusión, escaló abruptamente cuando comenzó a sonar la pista incorrecta. Cano reaccionó con violencia, lanzando un golpe hacia su compañero de equipo, en un momento que sorprendió al público.

El caos no terminó ahí

Los videos grabados desde las primeras filas muestran cómo la situación se tornó aún más tensa: hubo empujones, forcejeos y, en un giro inesperado, el propio Natanael recibió un golpe en la cara. En lugar de calmarse, el cantante respondió tomando parte del equipo de DJ y arrojándolo con fuerza al suelo, mientras se burlaba de lo sucedido.

Reacciones divididas en redes sociales

El comportamiento del artista generó una fuerte reacción en redes sociales. Mientras algunos fans intentaron justificar la frustración de Cano por los problemas técnicos, otros criticaron duramente su actitud violenta y exigieron consecuencias por su conducta profesional.

Hasta el momento, ni Natanael Cano ni la organización del Baja Beach Fest han emitido una postura oficial sobre lo ocurrido.