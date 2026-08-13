Casa de los Famosos 2026: Nominados y dinámicas de la tercera semana

La Casa de los Famosos México 2026... ¿Quiénes son los nominados en la tercera semana?

Conoce quiénes son los nominados de la tercera semana de La Casa de los Famosos México 2026 y cómo quedaron los votos tras una dinámica especial. La tercera semana de La Casa de los Famosos México 2026 terminó con una placa que tomó forma distinta a la habitual. Durante la gala de nominación del miércoles 12 de agosto, una dinámica con dos pelotas de colores permitió modificar los resultados y puso todavía más tensión entre los habitantes. Más de 134 mil votos del público definieron qué beneficios tendrían las pelotas amarilla y verde. Después, la llamada Caja Ciega determinó qué habitantes recibirían cada una.

¿Cómo fueron las nominaciones?

Arantza Ruiz obtuvo la pelota amarilla y con ella pudo anular la nominación de un compañero. Yanet García recibió la verde, que le permitió nominar a cuatro habitantes en lugar de tres. Esta semana, además, hubo dos habitantes que no estuvieron en riesgo. Brianda Deyanara, como líder de la semana, y Mariana Ochoa, tras regresar de Exilio, consiguieron inmunidad.

Desde el inicio de la gala, Moisés Peñaloza comenzó a recibir votos. Ernesto Laguardia le dio tres puntos porque "no la está pasando bien", mientras que Luis Chaparro le otorgó tres porque siente una barrera para acercarse a él.

Yahir también puso a Moisés en primer lugar "por el juego individual". Le dio dos puntos a Luis porque "no hace otra cosa más que comer y dormir" y uno a Flor "porque es un contreras".