'Nunca prestes dinero': Mujer narra cómo fue que su amigo le robó

Ciudad de México.- Una mujer denunció a través de sus redes sociales que fue estafada por un amigo.

La usuaria Jacquie Sa, narró cómo fue que su amigo le robó su dinero y además se negó a pagarle.

Todo, lo contó a través de un hilo en Twitter.

"NUNCA PRESTES DINERO AUNQUE SEA TÚ MEJOR AMIGO... Abro hilo de cómo mi supuesto "amigo" me robó. Todo comenzó en el año 2020 en el que todos estábamos jodidos por la puta pandemia, pues resulta que el bato que se llama ADOLFO RAMÍREZ SANTOS me invitó a participar en una tanda", empieza la publicación.

Ella menciona que al ser su amigo no desconfío de él y cada semana le transfería para la tanda.

Luego, refiere que el hombre le prometió 10% más del monto que ella invirtiera, si entraba a unos movimientos que iba a realizar con el SAT, a lo que accedió y le depositó 10 mil pesos.

"Total de que para Enero 2021 me dice que por favor le saque un préstamo en el banco, que estaba pensando en poner un negocio porque necesitaba dinero y que él me iba a pagar mes con mes la mensualidad, total qué amigos no? Y total de que ahí voy a BBVA.

"Así de que señor banco présteme 113 mil pesos, es de que mi amigo está jodido y los necesita... total de que recibí el préstamo y ahí voy de doña pendeja a transferirle", se lee en la publicación.

La joven cuenta que al fin se llegó el día de recibir su tanda y el monto de la inversión que había realizado, sin embargó, él no le dio nada.

"Que el hdp, me aplicó la de: UPS, me lo gasté, es de que necesitaba el dinero, pero no pasa nada, en cuando empiece a jalar el negocio yo te lo voy a pagar, total de que me iba pagando lo del préstamo del banco y me aplicaba la de darme 200/300 pesos y me decía en tal fecha te depósito.

"Cada vez empezó con más atrasos en los pagos, pero el dinero de la tanda y de la "inversión" jamás lo vi, así que seguí aguantando vara porque éramos amigos, total de que su negocio fracasó y me llama y me dice: Valió madre el negocio, voy a tener que vender todo".

La mujer cuenta que su "amigo" se auto compró el mobiliario para hacerle creer que sí le pagaría, pero jamás recibió el pago, hasta que ella se quedó sin trabajo y decidió reclamarle.

"Para ese entonces a mí ya me estaba cargando la chingada y el bato daba fechas que al día de hoy no se cumplen, nada más que desde el 16 de noviembre, el bato decidió que ya no iba a pagar ni madres, y que se iba a hacer pendejo porque ya no quería contestar.

"Al día de hoy entendí que jamás debo prestar nada a nadie, así sea mi íntimo amigo, el mejor amigo de todos, al que le cuentas tus pedos, dejen de pensar que la gente tiene buenas intenciones porque la mayoría son como este ogete", refirió en su hilo.

La joven colocó fotografías de su amigo y hasta el nombre del mismo, para alertar a más personas.