Zacatecas: Óscar Maydón no se presentará en la Feria Nacional 2026

Zacatecas cancela presentación de Óscar Maydón por hacer apología al delito y anuncian cero tolerancia a este tipo de música.

Óscar Maydón no se presentará en la Feria Nacional de Zacatecas el próximo 14 de septiembre por decisión del gobierno del estado; esto se sabe de la cancelación.

Acciones de la autoridad

Rodrigo Reyes Murgüeza, secretario general de gobierno, confirmó el jueves 20 de agosto la cancelación del concierto de Óscar Maydón en Feneza 2026, luego de que la Mesa Estatal de Construcción de Paz evaluara su repertorio.

El Gobierno de Zacatecas ha cancelado la presentación de Luis R. Conriquez y Óscar Maydón tras considerar que su música hace apología del delito y fomenta la violencia.

Detalles confirmados

La Mesa Estatal de Construcción de Paz analizó si Óscar Maydón se presentaba en la Feria Nacional de Zacatecas 2026 y determinó cancelar su presentación, la cual estaba prevista para septiembre.

Rodrigo Reyes Murgüeza expresó que sería el patronato quien revelaría el nombre del artista que reemplazaría a Óscar Maydón.