´Avengers: Doomsday´: México sigue esperando la preventa de boletos tras el nuevo tráiler

La expectativa por Avengers: Doomsday continúa creciendo entre los seguidores de Marvel en México luego del lanzamiento de su segundo tráiler. Sin embargo, quienes esperan asegurar su lugar para el estreno todavía tendrán que esperar, pues las principales cadenas de cine del país no han confirmado cuándo comenzará la preventas.

La incertidumbre aumentó después de que circularan reportes que apuntaban al viernes 14 de agosto como la fecha para el inicio de la venta de boletos a nivel mundial. No obstante, esa fecha correspondió únicamente al mercado estadounidense, donde las entradas ya pueden adquirirse.

Por ahora, los fanáticos mexicanos permanecen a la espera de que las cadenas de exhibición anuncien oficialmente el comienzo de la preventas en el país.

¿Cuándo llegará ´Avengers: Doomsday´ a México?

De acuerdo con la información oficial de Disney, Avengers: Doomsday llegará a las salas de cine el 18 de diciembre de 2026.

La nueva producción estará bajo la dirección de Anthony y Joe Russo y contará con la participación de varios rostros importantes del Universo Cinematográfico de Marvel.

Entre los actores confirmados para formar parte del elenco se encuentran Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby y Tenoch Huerta, entre otros.

Por el momento, la fecha de estreno ya está establecida, pero los seguidores mexicanos todavía esperan conocer cuándo podrán comenzar a comprar sus boletos para una de las películas más esperadas de Marvel.