Las ´batallas de aura´ conquistan las redes: así funciona el nuevo reto viral de la "chaviza"

Si las antiguas batallas de tecktonic reunían a jóvenes para demostrar quién dominaba mejor los movimientos de baile, ahora las redes sociales tienen una versión mucho más peculiar: las llamadas ´batallas de farmear aura´.

El concepto puede parecer extraño, pero su significado es sencillo. "Farmear" es una expresión originada en los videojuegos que describe la repetición de determinadas acciones para conseguir recursos, experiencia, dinero u otros elementos. Con el tiempo, el término pasó a utilizarse en internet para hablar de alguien que realiza acciones repetidamente con la intención de acumular alguna característica.

En este caso, esa característica es el aura, una manera de describir la presencia o impresión que transmite una persona. Alguien considerado seguro, imponente, misterioso o especialmente carismático puede ser descrito como una persona con mucha aura.

De la combinación de ambos conceptos surge el llamado "aura farming" o "farmeo de aura", que consiste en realizar acciones destinadas a hacer que una persona luzca más impresionante ante quienes la observan.

No hace falta realizar algo demasiado complicado para intentar conseguirla. Una pose, un baile, un movimiento de cejas, una entrada llamativa o simplemente mostrar una actitud segura pueden ser interpretados en redes como maneras de "ganar aura".

¿En qué consisten las batallas?

Las competencias enfrentan a dos o más participantes, quienes recurren a poses, movimientos, bailes o gestos con la intención de superar a sus contrincantes y demostrar quién proyecta mayor "aura".

A diferencia de una competencia tradicional, estas batallas no cuentan con un reglamento establecido ni un sistema de puntuación. El supuesto ganador se determina principalmente por la reacción del público y por el componente humorístico de la dinámica.

Así, una acción que genere admiración puede traducirse en una "ganancia de aura". En cambio, si el participante termina haciendo el ridículo y provoca las risas de los presentes, la situación puede convertirse en una "pérdida de aura".

Durante agosto comenzaron a difundirse en redes sociales videos de estas particulares competencias, no solamente en México, sino también en distintos países de Latinoamérica.

Aunque la expresión ya tenía tiempo circulando en internet e incluso había sido relacionada con Fortnite, el concepto evolucionó hasta convertirse en un meme que ahora puede trasladarse de las redes sociales a espacios públicos mediante estas curiosas batallas.