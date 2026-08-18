´Coco 2´ ya tiene fecha de estreno: Miguel regresará a la Tierra de los Muertos

Disney y Pixar finalmente dieron a conocer cuándo llegará Coco 2 a la pantalla grande. Durante la Convención D23 2026, ambas compañías anunciaron que la secuela de la exitosa película de 2017 tendrá su estreno exclusivamente en cines en noviembre de 2029.

Estreno de Coco 2

La nueva historia presentará a un Miguel adolescente y marcará nuevamente la presencia de Ernesto de la Cruz, cuya participación tendrá un papel importante en los acontecimientos de la cinta.

El actor Benjamin Bratt adelantó que la trama estará situada varios años después de los acontecimientos de la primera película. En esta ocasión, Ernesto de la Cruz buscará venganza, situación que llevará a Miguel a emprender un nuevo viaje hacia la Tierra de los Muertos.

Detalles de la producción

Pixar había confirmado el desarrollo de Coco 2 desde marzo de 2025. Para esta continuación regresarán Lee Unkrich y Adrian Molina en la dirección, mientras que Mark Nielsen estará a cargo de la producción.

La película buscará conservar el espíritu de la cinta original y, al mismo tiempo, ampliar el universo presentado en ella. De acuerdo con Bob Iger, la nueva entrega contará con una combinación de humor, emoción y aventuras.

De esta manera, los seguidores de Coco tendrán que esperar hasta noviembre de 2029 para volver a encontrarse con Miguel y conocer esta nueva historia dentro de la Tierra de los Muertos.