Premios BAFTA 2026: Una noche histórica para el cine

La 79ª edición de los Premios BAFTA se celebró el 22 de febrero de 2026 en el emblemático Royal Festival Hall de Londres, con una ceremonia repleta de sorpresas, emociones y grandes triunfadores del cine mundial.

La gran estrella de la noche: One Battle After Another

La película One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson, se consolidó como la gran reina de la gala. No solo se llevó el trofeo a Mejor Película, sino que también se impuso en otras cinco categorías clave, incluyendo:

- Mejor Director (Paul Thomas Anderson)

- Mejor Guion Adaptado

- Mejor Edición

- Mejor Cinematografía

- Mejor Actor de Reparto (Sean Penn)

Con un total de seis estatuillas, esta cinta fue la más premiada de la noche, reafirmando su presencia como favorita de la temporada.

Actuaciones que marcaron tendencia

El talento frente a cámara también tuvo momentos memorables:

- Robert Aramayo se coronó como Mejor Actor por I Swear, venciendo a nombres como Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet.

- Jessie Buckley obtuvo el galardón a Mejor Actriz por Hamnet.

- Wunmi Mosaku fue Mejor Actriz de Reparto por Sinners.

También hubo momentos de sorpresa en la categoría técnica y de nicho:

- Sinners se impuso con Mejor Banda Sonora Original y destacó con varios premios secundarios.

- Sentimental Value fue reconocido como Mejor Película en Idioma No Inglés.

- Boong ganó como Mejor Película Infantil y Familiar, marcando un gran logro para el cine internacional.

Triunfos técnicos y especiales

Los BAFTA no solo celebran a los protagonistas: hubo distinciones para obras creativas y aportes sobresalientes:

Frankenstein, la producción de Guillermo del Toro, arrasó en categorías de diseño con Vestuario, Maquillaje & Peinado y Diseño de Producción.

F1: La Película fue galardonada por Mejor Sonido.

Mr Nobody Against Putin obtuvo el premio a Mejor Documental.

Homenajes y reconocimientos especiales

La academia británica también rindió tributo a figuras clave de la industria:

Dame Donna Langley recibió el prestigioso BAFTA Fellowship, la distinción más alta de la academia por su trayectoria y liderazgo en el cine.

El premio Outstanding British Contribution to Cinema fue para Clare Binns por su impulso al cine independiente y diverso en el Reino Unido.

El EE Rising Star Award, elegido por el público, fue para Robert Aramayo.

Los BAFTA 2026 no solo celebraron las mejores películas del año, sino que marcaron hitos culturales y artísticos con triunfos impactantes, nuevas voces en el cine y un legado hacia las próximas premiaciones, incluidos los Oscars.