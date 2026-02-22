Claudia Sheinbaum asegura reactivación de AHMSA tras subasta

Tras el pronunciamiento de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre el proceso de subasta de Altos Hornos de México, trabajadores de la siderúrgica manifestaron confianza en que el Gobierno federal impulse la reactivación de la empresa y garantice el pago de los adeudos laborales.

Julián Torres, presidente del Grupo Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, señaló que el mensaje de la mandataria federal confirma que el proceso sigue su curso dentro del ámbito judicial y confían en que se defina la situación de la empresa tras la subasta que se llevará a cabo la próxima semana. Señaló que tal y como lo dijo la Presidenta, la subasta de AHMSA es un proceso legal que no puede adelantarse, sin embargo se puede ver el interés del Gobierno federal para que el caso se resuelva.

Comentó que uno de los puntos clave es concretar la venta de la empresa, lo que permitirá avanzar hacia el pago de los derechos laborales pendientes. "Tenemos la seguridad de que se va a vender y eso sería muy importante, porque después de eso seguirían los pagos a los trabajadores, en donde confiamos que se otorgará un pago justo a los obreros".

Añadió que dentro del mensaje de la Presidenta también se reiteró la importancia de que la empresa vuelva a operar, lo que consideran fundamental para recuperar los empleos en la región. "Se ha manifestado que el interés no es solamente que se venda y que se nos pague, sino que quien la compre tenga el compromiso de reactivarla para recuperar los empleos que se perdieron y darle oportunidad a los más jóvenes".

Por último, mencionó que confían en que el Gobierno Federal facilitará las condiciones para que los inversionistas que participen en la subasta puedan retomar operaciones en la empresa.