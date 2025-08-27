Pedro Damián rompe el silencio sobre supuesta relación con Dulce María

Pedro Damián rompe el silencio sobre rumores de romance con Dulce María: "Nunca fuimos novios"

Luego de años de especulaciones, Pedro Damián, reconocido productor de telenovelas juveniles como Rebelde, finalmente abordó los persistentes rumores sobre una supuesta relación sentimental con Dulce María, actriz y exintegrante del grupo RBD.

Durante su participación en el programa El minuto que cambió mi destino, Damián habló abiertamente sobre el tema que lo ha acompañado desde que trabajó con la cantante en proyectos como Clase 406, Rebelde y la creación del fenómeno musical RBD. La cercanía entre ambos en aquella época alimentó teorías sobre un posible romance, mismas que el productor desmintió con claridad.

"Anduvimos de trabajo toda la vida y nunca fuimos novios", sentenció Damián, dejando en claro que la relación siempre fue estrictamente profesional.

Con un toque de humor, el productor también ironizó sobre los múltiples rumores que lo han rodeado a lo largo de su carrera: "Me han puesto tantas novias, solamente me faltan novios", dijo entre risas, minimizando las especulaciones y cerrando el capítulo de una vez por todas.

La declaración ha sido bien recibida por seguidores de RBD, quienes durante años habían debatido sobre el posible vínculo sentimental entre ambos, en una época en la que el grupo estaba en el centro del ojo público.