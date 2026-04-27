Pedro Pascal se emociona hasta las lágrimas en la CCXP México 2026

El actor Pedro Pascal protagonizó uno de los momentos más emotivos de la CCXP México 2026 al conmoverse hasta las lágrimas durante su participación en el panel de The Mandalorian & Grogu.

El intérprete, conocido por su papel como Din Djarin dentro del universo de Star Wars, fue recibido con una ovación por parte de miles de asistentes, lo que provocó una reacción emocional que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Momentos destacados en el panel

El panel se llevó a cabo en el Omelete Stage, donde también estuvo presente Jon Favreau, acompañado del personaje Grogu, generando aún más entusiasmo entre los fans. La participación formó parte de la gira internacional de promoción de la cinta, una de las principales apuestas de Disney para llevar esta historia del streaming al cine.

Uno de los gestos más celebrados por el público fue la aparición de Pascal con una playera de la Selección Mexicana, lo que reforzó su conexión con los asistentes. Sin embargo, el instante más destacado ocurrió cuando el actor no pudo contener las lágrimas ante las muestras de cariño.

Durante su intervención, expresó su entusiasmo por compartir esta nueva etapa con el público y destacó la importancia de vivir el cine como una experiencia colectiva. También evocó recuerdos personales relacionados con su infancia y su gusto por asistir a las salas cinematográficas.

La CCXP México y su impacto en la cultura pop

La CCXP México, considerada uno de los encuentros más importantes de la cultura pop en América Latina, reunió del 24 al 26 de abril a miles de fanáticos, creadores y figuras internacionales. El emotivo momento protagonizado por Pascal se convirtió rápidamente en uno de los más comentados del evento.

Más allá de los anuncios relacionados con la película, la reacción del actor evidenció la fuerte conexión entre los artistas y el público, incluso en medio de grandes producciones globales.