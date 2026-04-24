HBO Max limitará cuentas compartidas en México: nuevo costo de 79 pesos

HBO Max cobrará extra por cuentas compartidas en México: este será el nuevo precio

Todo parece indicar que la era de la competencia en el streaming se acabó, pero no porque no haya nuevos títulos o películas por mostrar, sino porque todas las plataformas aplicarán las mismas cláusulas a los usuarios, prohibiendo compartir cuentas y crear perfiles fuera del hogar. HBO Max limitará esta función y solo estará disponible mediante un costo extra de 79 pesos al mes.

La nueva medida de HBO Max se implementará en México a finales de 2024.

La noticia comenzó a circular en redes sociales la noche del jueves, cuando usuarios compartieron el mensaje que aparecía en sus dispositivos y televisores. Por lo tanto, quienes deseen mantener la posibilidad de compartir su perfil deberán no solo pagar más dinero, sino también cumplir ciertos requisitos.

Usuarios expresan confusión sobre la aparición de avisos en sus dispositivos.

Desde finales de 2024, la empresa comenzó a implementar esta medida en otros países; sin embargo, parece que se hará realidad en México en esta temporada, aunque algunos usuarios expresaron en redes que no les había aparecido dicho aviso.

HBO Max ya aplica restricciones similares en otros países desde 2024.