¡Pokémon y CMLL se Unen para Presentar a Mega-Hawlucha en la Arena México!

El 25 de septiembre de 2025, la Arena México será escenario de un evento único que marcará un antes y un después en la historia del entretenimiento. Pokémon se sube al cuadrilátero en una alianza sin precedentes con el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), presentando oficialmente a Mega-Hawlucha en un espectáculo lleno de acción, acrobacias y homenajes a la lucha libre mexicana.

La Megaevolución de Hawlucha: Un Homenaje a la Lucha Libre

Hawlucha siempre ha destacado por su estilo acrobático, inspirado en la lucha libre mexicana, y su megaevolución no es la excepción. Su nuevo diseño está cargado de referencias a los icónicos luchadores enmascarados, con una máscara más llamativa y alas que se asemejan a la capa de un luchador volando desde la tercera cuerda. Además, su musculatura exagerada y su pose de lucha, con los brazos abiertos para recibir el aplauso del público, evocan la energía y el espectáculo que caracterizan a los gladiadores del ring.

El ataque estrella de Mega-Hawlucha, la Plancha Voladora, es un claro homenaje a los movimientos aéreos de los luchadores mexicanos, y su debut en la Arena México promete ser uno de los momentos más esperados del evento.

La Arena México, El Escenario Perfecto para el Show

La colaboración entre Pokémon y el CMLL no solo traerá a Mega-Hawlucha, sino también una serie de combates de lucha libre protagonizados por estrellas del cuadrilátero. Uno de los gladiadores confirmados para el evento es Místico, quien promete aportar todo su talento para hacer de este espectáculo algo inolvidable. Con luces, narración y acrobacias, el debut de Mega-Hawlucha será una experiencia única que fusiona lo mejor de ambos mundos: el universo Pokémon y la tradición de la lucha libre.

Los boletos para este histórico evento ya están disponibles en Ticketmaster, y se espera que sea un lleno total en la Catedral de la Lucha Libre.

Pokémon Leyendas: Z-A: La Apuesta Global

Este evento no solo marcará el inicio de la colaboración entre Pokémon y el CMLL, sino que también servirá como preludio al estreno global de Pokémon Leyendas: Z-A. El 16 de octubre de 2025, el videojuego llegará a Nintendo Switch y Switch 2, con Mega-Hawlucha listo para conquistar los corazones de entrenadores de todo el mundo. Sin duda, una de las megaevoluciones más esperadas por los fanáticos de Pokémon.

¡La cuenta atrás ha comenzado! No te pierdas la oportunidad de vivir la magia de Pokémon y CMLL en un solo evento que hará historia en la Arena México.