Adriano Zendejas admite que su Lamborghini es rentado: polémica en redes

# Maestro Shifu admite que su Lamborghini es rentado y desata polémica en redes

El influencer Adriano Zendejas, conocido en redes sociales como Maestro Shifu, volvió a generar controversia luego de que se difundiera un video en el que un hombre asegura ser el propietario de un Lamborghini Huracán Evo Spyder que el creador de contenido presumía en sus publicaciones.

De acuerdo con las versiones difundidas en redes sociales, el vehículo de lujo no habría sido comprado por el influencer, sino que se lo habrían rentado bajo determinadas condiciones. La situación generó comentarios entre los usuarios, quienes cuestionaron la forma en que se presentó el automóvil ante sus seguidores.

¿Qué pasó con el Lamborghini de Maestro Shifu?

El caso comenzó después de que Adriano Zendejas compartiera imágenes del deportivo negro, lo que provocó que algunos internautas interpretaran que se trataba de una nueva adquisición.

Sin embargo, posteriormente apareció un hombre que afirmó ser el dueño del automóvil y señaló que el vehículo había sido entregado en renta. Según esa versión, los acuerdos establecidos no se habrían cumplido, por lo que solicitó que le devolvieran el Lamborghini.

La situación tomó fuerza en plataformas digitales, donde comenzaron a circular videos y comentarios sobre la propiedad del vehículo y las condiciones en las que el influencer lo utilizaba.

Las redes sociales reaccionan

La polémica volvió a colocar a Maestro Shifu en el centro de la conversación digital. Algunos usuarios cuestionaron que presumiera un automóvil que presuntamente no era suyo, mientras otros señalaron que todavía falta conocer la versión completa de los involucrados.

Hasta el momento, la información disponible no permite confirmar todos los detalles del acuerdo de renta ni establecer si existe una denuncia formal por el caso. Tampoco se cuenta con información suficiente para determinar cómo terminó la disputa por el vehículo.

El episodio mantiene la atención sobre Adriano Zendejas, quien suele generar conversación por sus transmisiones y contenido viral en redes sociales.