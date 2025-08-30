Primer vistazo a Ryan Gosling en la nueva película de STAR WARS

El universo de Star Wars se adentra en una etapa completamente nueva con el inicio de la filmación de Star Wars: Starfighter, una producción que promete renovar la saga cinematográfica. Esta película, dirigida por Shawn Levy, marca el regreso de la franquicia a las grandes pantallas luego de varios años de ausencia. Con un guion a cargo de Jonathan Tropper y una supervisión creativa de figuras clave como Dave Filoni y Pablo Hidalgo, Starfighter se presenta como una de las apuestas más ambiciosas de Lucasfilm para los próximos años.

Un Reparto Estelar y Nuevos Personajes

En el centro de la historia está Ryan Gosling, quien interpreta a un piloto veterano marcado por años de batalla y la pérdida. El núcleo emocional de la película gira en torno a su misión de proteger a un niño con habilidades especiales, personaje interpretado por Flynn Gray. Juntos, deberán escapar de fuerzas oscuras decididas a desatar una nueva guerra interplanetaria.

El elenco se completa con figuras como Amy Adams, quien dará vida a la madre del niño, y Aaron Pierre, quien interpretará a un comandante rebelde. Como antagonistas, Mia Goth interpretará a una mercenaria de pasado incierto, mientras que Matt Smith será un estratega militar dispuesto a controlar el destino del niño. Daniel Ings, Simon Bird y Jamael Westman completan el grupo de actores, con papeles secundarios que aportan humor y tensión política a la trama.

Una Trama Original y Un Periodo Inexplorado

Starfighter está ambientada cinco años después de los eventos de El Ascenso de Skywalker, y se aleja de los personajes y tramas clásicos de la saga para explorar nuevas facetas de la galaxia. De acuerdo con sus creadores, el filme abordará temas como la redención, el legado y la resistencia, mientras mantiene un fuerte enfoque en el vínculo emocional entre los protagonistas. Esta apuesta por la innovación narrativa no solo ampliará la mitología galáctica, sino que también traerá nuevas perspectivas al universo de Star Wars.

Un Proyecto de Envergadura y Expectativas

El rodaje comenzó en los icónicos estudios Pinewood, en el Reino Unido, con locaciones adicionales en Escocia y Marruecos, lo que promete una impresionante diversidad de paisajes y escenarios. Con un presupuesto de 275 millones de dólares, Starfighter se perfila como una de las producciones más costosas y tecnológicamente avanzadas de la franquicia, con efectos visuales de última generación, nuevos diseños de naves y planetas, y una banda sonora original compuesta por Ludwig Göransson.

La primera imagen oficial de la película, lanzada por Lucasfilm, muestra a Gosling y Gray sobre un landspeeder, evocando la estética clásica de Star Wars mientras insinúa la llegada de una galaxia visualmente familiar pero argumentalmente inédita.

Estreno y Futuro de la Saga

Star Wars: Starfighter se estrenará mundialmente el 28 de mayo de 2027, con un lanzamiento simultáneo en salas de cine y en la plataforma Disney++. Esta película será el pistoletazo de salida para una nueva etapa en el universo de Star Wars, anticipando el estreno de futuras producciones como The Mandalorian & Grogu y el inicio de nuevos ciclos narrativos. Con Starfighter, la galaxia creada por George Lucas sigue expandiéndose, con historias frescas y un elenco renovado, pero sin perder la esencia que la ha convertido en un fenómeno cultural mundial.