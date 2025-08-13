WhatsApp Web presenta fallas en su funcionamiento

¿WhatsApp Web se cayó hoy 13 de agosto? Usuarios reportan fallas en la versión de escritorio. Si has intentado usar WhatsApp Web hoy 13 de agosto, tal vez te llevaste una sorpresa de mal gusto, pues esta versión del servicio de mensajería no funciona.

De acuerdo con los reportes, al tratar de entrar a WhatsApp Web, el portal se queda cargando sin permitirte acceder al código QR o ver tu cuenta personal. WhatsApp Web es el único que presenta problemas.

Hay que aclarar una cosa, solo es WhatsApp Web el que no funciona, la versión del servicio a la que accedes desde un buscador de internet (Google, Safari, Firefox).

La aplicación de WhatsApp en dispositivos móviles y computadoras sí funciona, es decir, la que ejecutas desde tu smartphone o en computadora sin abrir el navegador.

Estas dos versiones funcionan con normalidad, así que puedes seguir mandando mensajes sin ningún problema a tus contactos. De momento no hay detalles del por qué está fallando WhatsApp Web, solo que los problemas iniciaron al mediodía de este miércoles 13 de agosto. No obstante, se cree que es uno de los ya conocidos problemas recurrentes del servicio.

Posiblemente un bug inesperado o algún inconveniente surgido durante el mantenimiento de WhatsApp en general, así que se espera que se resuelva en unas horas. WhatsApp Web estaría fallando principalmente en ciertos sistemas operativos.

Otra cosa que debemos de mencionar, pero que no aparece en los reportes, es que el fallo de WhatsApp Web sería principalmente en algunos sistemas operativos. Es decir, no todas las computadoras presentarían problemas para abrir WhatsApp Web en este momento.