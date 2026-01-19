América presenta queja formal contra Luis Enrique Santander tras polémico arbitraje

América presentó una queja formal contra el árbitro Luis Enrique Santander tras el duelo ante Pachuca, pues el conjunto americanista no estuvo contento con el trabajo del silbante.

América está viviendo uno de sus peores momentos dentro del Clausura 2026, pues recientemente empató a cero goles contra Pachuca y a eso se le sumó el mal arbitraje realizado por Luis Enrique Santander, quien les pitó en el Hidalgo.

Y es que durante el encuentro de América vs Pachuca ocurrió una jugada que causó polémica por las decisiones de Luis Enrique Santander, por lo que las Águilas presentaron una queja formal contra el silbante.

Cabe mencionar que el conjunto de Coapa no ha podido anotar en este Clausura 2026, demostrando que es uno de sus peores inicios en muchos años en la Liga MX.

La polémica jugada del partido

Una de las jugadas que protestó el América fue cuando Brian Rodríguez cayó sobre el terreno de juego gracias a un contacto de Eduardo Bauerman, sin embargo, no fue marcada como penal por Luis Enrique Santander.

De acuerdo con reportes, el América lanzará una queja formal ante la Liga MX debido a que no estuvieron de acuerdo con el trabajo realizado por Luis Enrique Santander además del VAR, que estuvo a cargo de Fernando Hernández, otro que ha tenido problemas dentro del fútbol mexicano.

Y es que las repeticiones del partido entre las Águilas y los Tuzos evidenciaron un contacto en la pierna de apoyo que terminó por desequilibrar al uruguayo, no obstante, el árbitro decidió no señalar la pena máxima y cuando se checó en el VAR tampoco se marcó.

América en crisis en el Clausura 2026

América sigue sin levantar en el Clausura 2026, ya que el equipo acumula dos empates, una derrota y cero goles, por lo que de momento se encuentra en el fondo de la tabla general de la Liga MX.

América ha firmado el peor momento de su historia en torneos cortos, por lo que si no gana este fin de semana, seguirá aumentando su mal récord dentro del fútbol mexicano.