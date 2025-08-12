Wendy Guevara y Raúl Araiza sorprenden al revivir beso en vivo en el programa Hoy

Wendy Guevara y Raúl Araiza repiten beso en vivo durante festejo en el programa Hoy

Durante la celebración conjunta del cumpleaños de Wendy Guevara y el 27º aniversario del programa Hoy, los conductores sorprendieron al público al revivir un momento viral del pasado: el beso entre Wendy y Raúl Araiza.

Todo comenzó cuando se proyectaron imágenes del beso que ambos se dieron tiempo atrás en el mismo foro. Entre risas y bromas, los conductores aprovecharon la ocasión para pedirles que repitieran la escena en vivo.

Wendy, fiel a su estilo espontáneo y divertido, accedió sin pensarlo dos veces. Raúl Araiza, por su parte, mostró cierta reserva al principio, pero terminó cediendo ante la insistencia del resto del elenco.

Finalmente, y entre aplausos, la pareja recreó el beso, desatando risas y comentarios entre los presentes y los televidentes. El momento ya circula en redes sociales y está disponible en YouTube, donde ha generado cientos de reacciones.