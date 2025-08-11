Cazzu revela insatisfacción con acuerdo económico con Christian Nodal

Tras una exitosa gira por México y el lanzamiento de su primer libro, Cazzu llegó a la Ciudad de México en medio de una fuerte expectativa mediática. Pero más allá de su debut literario, la atención se centró en su relación con Christian Nodal, padre de su hija Inti, y en particular sobre el acuerdo de manutención.

Franca y sin rodeos, la cantante argentina confirmó que sí existe un acuerdo económico entre ambos, pero dejó claro que lo considera insuficiente.

"El sustento económico es bajo y no lo considero justo", dijo ante las cámaras, añadiendo que no tiene intención de iniciar una batalla legal, ya que cuenta con los recursos necesarios para cuidar de su hija por su cuenta.

Además, dejó entrever que la relación entre Nodal e Inti ha sido más bien distante. Al ser cuestionada sobre la frecuencia de visitas del cantante a su hija, Cazzu respondió con una frase directa:

"Esas son preguntas para él... lo que ven es lo que hay", dijo entre risas, revelando que el último encuentro del cantante con la pequeña habría sido el 27 de mayo.

Cordial con la familia Nodal

Pese al distanciamiento con Nodal, Cazzu aseguró que mantiene una relación respetuosa y afectuosa con su familia. Durante una visita previa a México, Inti convivió con la madre y la hermana del cantante, Cristy y Amely Nodal, en un ambiente privado y tranquilo.

"Les tengo un profundo respeto. Los guardo en mi corazón. Yo estoy para construir, no para destruir", afirmó con honestidad.