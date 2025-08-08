El perro de Hannah ahora en manos de Peso Pluma y Kenia OS

El perro que en su momento Peso Pluma regaló a su exnovia, la influencer Hannah Howell, parece haber encontrado un nuevo hogar... y nuevas compañías. Ahora, el lomito aparece en videos junto a Kenia OS, lo que ha despertado la curiosidad (y las sospechas) de sus seguidores.

A través de TikTok, Kenia OS compartió un clip en el que se le ve muy cercana a Peso Pluma, con quien juega en pareja a un reto de nombrar animales según letras aleatorias. Pero no fue el juego ni la complicidad lo que más llamó la atención del público, sino la presencia del perrito que alguna vez perteneció a Hannah.

El can aparece completamente integrado a la escena: corretea alrededor, se acerca a los cantantes y hasta se entretiene mordiendo las almohadas. Muchos usuarios no tardaron en reconocerlo como el mismo perro que Peso Pluma había obsequiado a su ex.

¿Cambio de dueña o sólo visita canina?

Hasta el momento, ni Peso Pluma ni Kenia OS han hecho declaraciones sobre la situación del perrito, pero las redes no han tardado en interpretar su aparición como una muestra más de la cercanía entre ambos artistas.

El detalle no ha pasado desapercibido, sobre todo entre fans que siguen de cerca la vida sentimental de Peso Pluma, quien recientemente ha sido vinculado sentimentalmente con Kenia OS, luego de múltiples apariciones juntos.

Mascota viral

Más allá del triángulo sentimental, el verdadero protagonista del video fue el lomito, que se robó el show con su espontaneidad. Como suele suceder en redes, los animales siempre tienen un lugar especial en el corazón (y los comentarios) de los internautas.