Nintendo confirma remake de The Legend of Zelda Ocarina of Time

¡Es oficial y acaba de pasar! Durante el Nintendo Direct, Nintendo paralizó a la industria al confirmar lo que era un secreto a voces: el legendario The Legend of Zelda: Ocarina of Time tendrá un remake completo y llegará a la Nintendo Switch 2.

Aquí tienes una nota informativa lista con todos los detalles revelados: ¡Oficial! El Remake de 'The Legend of Zelda: Ocarina of Time' llegará a Nintendo Switch 2. Nintendo hace estallar las redes al confirmar el regreso del juego más aclamado de todos los tiempos, reconstruido desde cero para su consola de nueva generación. La espera y los meses de intensos rumores por fin terminaron. En una de las presentaciones más impactantes de los últimos años, Nintendo ha confirmado que The Legend of Zelda: Ocarina of Time renacerá con un remake completo diseñado específicamente para la Nintendo Switch 2, planeado para lanzarse a finales de este mismo año.

Un anuncio nostálgico y sorprendente. El anuncio llegó acompañado de un breve pero emotivo tráiler teaser. El avance abrió con una voz en off (que apunta a ser el Gran Árbol Deku) narrando los primeros instantes del clásico de 1998, hablando sobre el bosque Kokiri y "aquel niño que no tenía un hada". Aunque Nintendo se guardó los detalles más jugosos de jugabilidad (gameplay), el tráiler cerró con una espectacular toma de Link durmiendo en su cabaña, mostrando el salto gráfico radical que tendrá esta entrega.

Yoshiaki Koizumi, encargado de presentar el evento, elevó el entusiasmo de los fans con una frase contundente: "Ocarina of Time renacerá en Nintendo Switch 2. Más detalles serán anunciados en el futuro, así que, por favor, espérenlos con ansias".

Lo que se sabe (y lo que se rumorea). Aunque la Gran N no especificó una fecha exacta más allá de asegurar que llegará a finales de año, los principales analistas e información de la industria ya apuntan a una ventana de lanzamiento entre noviembre y diciembre, ideal para la temporada navideña. Además, los reportes que previamente habían filtrado con exactitud este anuncio señalan lo siguiente: No es un simple lavado de cara: No se trata de un remaster ni de un port en alta definición; es una reconstrucción total desde cero (al estilo de lo que significó Final Fantasy VII Remake para su propia franquicia).

Poder técnico: Se especula que el juego aprovechará la arquitectura de la Switch 2 para ofrecer un Hyrule mucho más orgánico y detallado. Los rumores apuntan a que podría estar utilizando una versión sumamente vitaminada del motor de Breath of the Wild.

Apoyo en el desarrollo: Los rumores de la industria indican que el aclamado estudio Monolith Soft (Xenoblade Chronicles) estaría asistiendo a Nintendo en el desarrollo para lograr una escala técnica nunca antes vista en la saga. Con este anuncio, Nintendo busca dar un golpe sobre la mesa y blindar el catálogo de la Switch 2 en su primer año de vida, apelando directamente al corazón y la nostalgia de millones de videojugadores.