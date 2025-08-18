Falla en juego mecánico deja a ocho personas suspendidas en Zacatlán

Falla en juego mecánico deja a ocho personas suspendidas por más de una hora en Zacatlán

Zacatlán, Puebla. Una falla mecánica en un juego de feria provocó momentos de tensión la noche del domingo 16 de agosto, durante la celebración de la Gran Feria de la Manzana 2025, dejando a ocho personas atrapadas en el aire por más de una hora.

El incidente ocurrió en el juego conocido como Extreme, cuando una pieza del mecanismo —identificada como un diente del engranaje— se rompió, provocando el bloqueo del sistema que hace girar la atracción. Esto detuvo repentinamente el funcionamiento del juego, dejando a los usuarios suspendidos en sus asientos a varios metros del suelo.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Zacatlán atendieron la emergencia, logrando rescatar a los afectados sin que se registraran lesiones de gravedad. Sin embargo, siete personas presentaron crisis nerviosas y una más fue trasladada al Hospital General con una posible lesión en la cadera.

"Se trató de una falla por desgaste en el sistema. Afortunadamente, la situación fue controlada y no hubo consecuencias mayores", informó Eduardo Zurita, director de Protección Civil del municipio.

Las autoridades locales indicaron que se impondrán sanciones a la empresa encargada de operar el juego mecánico, al considerar que se incumplieron medidas básicas de seguridad que pusieron en riesgo a los asistentes.