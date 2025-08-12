FDA retira más de 200 frascos de miel QBee Whipped Honey Raspberry

Retiran del mercado más de 200 frascos de miel QBee Whipped Honey Raspberry en EE.UU.; esto se sabe

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió una alerta sanitaria tras ordenar el retiro inmediato de más de 200 frascos de miel de la marca QBee Whipped Honey Raspberry, debido a posibles riesgos para la salud.

El retiro fue clasificado como de nivel 2, lo que indica que el producto podría causar daños graves o incluso permanentes a la salud de los consumidores, así como condiciones que podrían requerir atención médica.

De acuerdo con el informe de la FDA, emitido el 1 de agosto de 2025, el problema se relaciona con fallas en la maquinaria utilizada para el envasado, la cual podría no cumplir con los estándares de higiene requeridos para productos alimenticios. Esto generaría el riesgo de contaminación con materiales no aptos para el consumo.

Aunque la miel es un producto común en tiendas mexicanas, la variante QBee Whipped Honey Raspberry se comercializa únicamente en Estados Unidos, por lo que no representa un riesgo directo para el mercado mexicano.

La FDA ya solicitó a los puntos de venta retirar inmediatamente los lotes afectados para evitar cualquier afectación a los consumidores.