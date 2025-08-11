Revelan nuevo teaser de Spider-Man: Brand New Day: Primer día de grabación

El universo del Hombre Araña vuelve a expandirse. Sony ha revelado un nuevo teaser de Spider-Man: Brand New Day, la cuarta película protagonizada por Tom Holland como el icónico superhéroe. La cinta tiene previsto su estreno mundial el 31 de julio de 2026 y promete devolvernos al Spider-Man más cercano a sus orígenes: "tu amigable vecino".

Este segundo adelanto nos ofrece un vistazo a las filmaciones en curso. En el video se puede ver a Holland en una escena sobre un tanque militar, interactuando con fanáticos y luciendo un nuevo traje que ha emocionado a los seguidores del personaje.

En el primer teaser, de apenas 22 segundos, vemos a Peter Parker dentro de lo que parece ser un hangar, vestido con su nueva indumentaria. Mirando directamente a la cámara —o quizás a otro personaje— lanza una simple pero intrigante pregunta: "Are you ready?" (¿Estás listo?).

Brand New Day continúa la historia tras los eventos de No Way Home (2021), en la que Peter fue manipulado por Mysterio (Jake Gyllenhaal) para entregarle el control de E.D.I.T.H., la poderosa tecnología de defensa creada por Tony Stark (Robert Downey Jr.). En esta nueva entrega, Spider-Man enfrentará la misión de recuperar E.D.I.T.H., derrotar a Mysterio y, por supuesto, salvar el mundo una vez más.

Con esta cinta, la franquicia que inició con Homecoming (2017), seguida de Far From Home (2019) y No Way Home (2021), da un paso más en la evolución del personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Tras el impacto de Avengers: Endgame y la salida de figuras clave como Tony Stark, Natasha Romanoff y Steve Rogers, los fans esperan que Brand New Day revitalice la saga y recupere el nivel de éxito al que Marvel Studios nos tenía acostumbrados.