El día que un gesto de amor terminó en tragedia: la historia de Ricardo Mizael, el joven de Culiacán asesinado por ir por comida para sus gatos

En Culiacán, un simple acto de cuidado despertó una ola de dolor, indignación y exigencia de justicia. El pasado 11 de febrero, Ricardo Mizael, un estudiante de 16 años, salió de su casa en el fraccionamiento Los Ángeles con un objetivo cotidiano: comprar alimento para unos gatitos que había rescatado la noche anterior. Lo que parecía una salida inocente se transformó en una tragedia que conmueve a toda la ciudad.

Un ataque inesperado

Ricardo fue interceptado por sujetos armados a bordo de una motocicleta en la intersección entre la carretera a Imala y el bulevar California. Testigos relatan que los agresores preguntaron por otra persona, confundiendo al adolescente con alguien más. Aunque Ricardo negó ser quien buscaban, los disparos comenzaron y lo alcanzaron incluso cuando intentó refugiarse en un local de comida cercano. Una empleada también resultó herida por una esquirla.

Los peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa han señalado que el joven podría haber sido una víctima colateral producto de una confusión, aunque la agresión fue directa contra él. Las autoridades han identificado a un presunto responsable y trabajan para judicializar el caso.

Más que cifras: un joven con sueños

Los recuerdos de Ricardo empeñan a su familia y amigos a pintarlo como un muchacho lleno de sueños y bondad. Su madre, Berenice López, relató con el corazón roto cómo aquel día parecía ser común hasta que algo dentro de ella sintió que algo andaba mal. "Lo reconocí por sus tenis", dijo entre lágrimas al encontrarlo sin vida.

Era estudiante de la preparatoria Emiliano Zapata, integrante del equipo de baloncesto Las Águilas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y tenía sueños tan sencillos y profundos como convertirse en veterinario o triunfar en el básquetbol. Su sensibilidad por los animales, especialmente por los gatitos que él mismo cuidaba, hoy se ha convertido en símbolo de su inocencia.

Dolor que se convierte en memoria y protesta

El sitio donde ocurrió el crimen, en Paseo de Tamazula, se ha transformado en un memorial urbano: flores blancas, veladoras, fotografías y mensajes escritos para mantener viva la memoria de Ricardo. Familiares, compañeros y vecinos se reúnen diariamente para honrar su paso por la vida.

Además, se ha convocado una marcha pacífica para el domingo 22 de febrero, con salida desde La Lomita hasta la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario en el centro de Culiacán, para exigir justicia y seguridad. Se invita a la comunidad a asistir vestidos de blanco, como símbolo de paz frente a la violencia que reclama respuestas.

Un reflejo de un problema más amplio

El asesinato de Ricardo no es un caso aislado, sino parte de una problemática creciente en zonas urbanas donde la violencia puede golpear incluso a quienes nada tienen que ver con ella. Su muerte ha generado no solo dolor, sino también un llamado a la reflexión sobre la seguridad y la protección de los jóvenes en entornos cotidianos.