Ricardo O'Farrill asegura que procederá de forma legal en contra de aerolínea

Fue por medio de un live donde el comediante Ricardo O'Farrill documentó el trato que estaba recibiendo por la aerolínea mexicana, en el video se puede observar a Ricardo molesto, ya que denuncia que por la forma en que los empleados sobrevenden boletos el pierde su vuelo a la ciudad de Nueva York, además de decir que en la documentación de su equipaje se tardaron más de lo normal para que así no pudiera abordar.

También destacó que su molestia era obvia ya que había gastado la cantidad de 40 mil pesos y que el viaje era de negocios por lo que se vería perjudicado.

En el lugar ya estaba presente la PROFECO, pero el actor aseguró que iba a proceder de una forma legal en contra de las personas que le habían dado un mal servicio.

En palabras de Ricardo dice que cuando llegó la PROFECO la marina se retiró y los empleados dejaron de tratarlo mal y fue en ese momento que decidió comenzar a documentar asegurando que es una zona federal donde está permitido grabar.

Al final el no pudo viajar ese día y le recomendó a todos sus fans que si les llegará a suceder algo similar, ellos tienen el poder de documentar todo; hasta el momento la aerolínea no ha hecho ninguna declaración y mientras tanto el comediante asegura que no se quedará con los brazos cruzados.