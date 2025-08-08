"Yo soy Chango Tremendo": Abogado da insólito contacto durante audiencia judicial

Lo que parecía una audiencia judicial más, se transformó en un momento cómico que ha generado miles de reacciones en redes sociales. Durante una videollamada legal en México, un abogado fue requerido por el juez para proporcionar su información de contacto. El profesional intentó evitar el momento diciendo que sus datos ya estaban registrados, pero ante la insistencia del juez —quien recordó que el proceso estaba siendo grabado— tuvo que decirlo en voz alta.

La sorpresa no fue menor cuando reveló su dirección: "changotremendoyosoy1973@...". La inesperada combinación provocó risas en internet y hasta el propio juez se mostró visiblemente incómodo, rascándose la nariz y luchando por mantener la seriedad.

Aunque el incidente ocurrió en enero de 2023, el video ha cobrado relevancia recientemente, ganando popularidad en redes y recordando la importancia de contar con un correo electrónico profesional, especialmente en contextos formales como el judicial.