Exjefe de seguridad denuncia a Figure AI por riesgos en sus robots

Denuncian a Figure AI por un robot señalado como altamente peligroso.

Figure AI es acusada de tener robots peligrosos, capaces de romper un cráneo adulto. El exjefe de seguridad de Figure AI ha denunciado al robot Figure 02 acusándolo de ser 'altamente peligroso'.

Según dijo, el robot humanoide de Figure AI tiene la fuerza para fracturar el cráneo de un adulto.

¿Qué ocurrió?

Figure AI es señalada por tener un robot peligroso. Robert Gruendel, exjefe de seguridad de Figure AI, acusó al robot Figure 02 de ser 'altamente peligroso', pues es capaz de generar suficiente fuerza para romper el cráneo de un adulto.

Sin embargo, la empresa Figure AI, originaria de California, ha negado las acusaciones de Gruendel y ha defendido la seguridad de sus robots humanoides.

Figure 01 - primer prototipo de robot humanoide

Figure 02 - modelo más avanzado centrado en la manipulación precisa

Figure 03 - una evolución más reciente y pensada para producción a gran escala y futuros hogares. El objetivo de Figure AI es que sus robots se adapten a la vida cotidiana; sin embargo, se denunció un riesgo que conserva en su mecanismo.

¿Cuál fue la respuesta de los involucrados?

Sin embargo, Gruendel asegura que el CEO de Figure AI Brett Adcock y el ingeniero jefe Kyle Edelber minimizaron estos riesgos después de una financiación multimillonaria y que su hoja de seguridad fuera eliminada.

Al realizar sus advertencias, Gruendel fue despedido como jefe de seguridad de Figure AI y aunque él denuncia una represalia, la compañía de robots con inteligencia artificial asegura que su despido fue debido a un bajo rendimiento.

La denuncia del exjefe de seguridad de Figure AI ha preocupado a muchos sobre los robots domésticos que, aunque puedan parecer inofensivos, tengan la fuerza de ejecutar movimientos letales.