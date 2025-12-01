WhatsApp retira soporte a varios dispositivos en diciembre de 2025

Con la llegada de diciembre de 2025, la plataforma de mensajería WhatsApp ha anunciado su listado anual de dispositivos que dejarán de ser compatibles con la aplicación. Esta medida obedece a la necesidad de mantener los estándares de seguridad y actualizar los protocolos de cifrado, dejando fuera a los sistemas operativos más obsoletos.

¿Por qué WhatsApp retira el soporte?

Según Meta Platforms, la decisión se fundamenta en dos razones clave: seguridad y modernización. Los dispositivos con software obsoleto ya no pueden recibir las actualizaciones de seguridad más recientes, lo que los deja vulnerables a ataques y pone en riesgo la privacidad de los usuarios. Además, estos sistemas antiguos son incompatibles con las nuevas funcionalidades de la app, afectando el rendimiento.

¿Qué modelos serán afectados a partir de diciembre de 2025?

La nueva restricción afectará a los sistemas operativos Android OS 5.0 y versiones anteriores, así como a los iPhone con iOS 15.1 y versiones anteriores.

Entre los modelos específicos que perderán el servicio se encuentran:

iPhone: 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus.

Samsung Galaxy: J2.

LG: V10, G3.

Motorola: Moto G.

HTC: One M8.

Sony Xperia: Z3 y Z2.

¿Cuáles son las alternativas para mantener la comunicación?

Si tu smartphone se encuentra en la lista de equipos afectados, existen varias alternativas para mantenerte comunicado sin depender de la aplicación móvil:

WhatsApp Web/Desktop: Puedes migrar al uso de WhatsApp Web en el navegador de tu computadora o descargar la aplicación de Escritorio para laptops o tablets.

Uso Limitado: Es posible que la aplicación continúe funcionando por un tiempo limitado, aunque sin nuevas actualizaciones ni parches de seguridad.

Alternativas de Mensajería: Considera utilizar otras aplicaciones de mensajería que sean compatibles con tu dispositivo y que ofrezcan altos estándares de seguridad, como Telegram o Signal.