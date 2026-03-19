Kenia Os convierte el Palacio de los Deportes en una experiencia única: setlist, horario y lo que nadie te cuenta

La noche del 19 de marzo de 2026 promete ser inolvidable para los fans de Kenia Os, quien tomará el escenario del Palacio de los Deportes con un evento muy especial que va más allá de un concierto tradicional.

¿Qué es una listening party?

A diferencia de una gira convencional, este evento forma parte de "K de Karma: La Escucha", una experiencia diseñada para que sus seguidores escuchen por primera vez su nuevo álbum completo en vivo.

Esto convierte la noche en algo íntimo, exclusivo y lleno de emoción, donde las "Keninis" serán testigos del inicio de una nueva etapa musical.

Horario del evento

Aunque las puertas podrían abrir desde la tarde, el evento principal está programado para iniciar alrededor de las 20:00 horas. Sin embargo, algunos boletos indican acceso desde las 18:00 horas, por lo que se recomienda llegar con anticipación para no perder detalle.

Setlist esperado

Aunque no se ha revelado una lista oficial de canciones, se espera que el show combine:

- Nuevos temas del álbum K de Karma

- Éxitos que la lanzaron a la fama

Basándonos en presentaciones recientes, este podría ser el ambiente musical de la noche:

- "Llévatelo"

- "Mentiroso"

- "Mía Mía"

- "Good Boy"

- "Bonita"

- "Flores"

- "Jackpot"

- "La invitación"

Aun así, la gran sorpresa será escuchar canciones completamente inéditas, lo que convierte este evento en una primicia absoluta.

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¿Por qué este evento es tan especial?

No todos los días un artista abre su álbum completo en vivo antes de su lanzamiento. Este formato:

- Genera una conexión más cercana con los fans

- Permite vivir la música como una experiencia colectiva

- Marca el inicio de una nueva era en su carrera

Además, el recinto —con capacidad para miles de personas— se transformará en un espacio donde la música será la protagonista total.

Lo que puedes esperar

Más que un concierto, será una noche cargada de:

- Emoción y expectativa

- Estrenos musicales

- Momentos virales

- Una comunidad de fans viviendo algo irrepetible

El evento de Kenia Os el 19 de marzo no solo será un espectáculo... será una experiencia exclusiva que marca el inicio de una nueva etapa artística.