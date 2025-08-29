Shakira podría ofrecer concierto gratuito en Zócalo de la CDMX

¿Te lo vas a perder? Shakira podría ofrecer concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX

Los rumores que habían estado circulando en redes durante los últimos días parecen tomar fuerza: todo indica que Shakira dará un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, como parte de la despedida de su gira, que ha sido un rotundo éxito.

Aunque inicialmente las autoridades capitalinas negaron que estuvieran organizando el evento, este jueves se filtró nueva información que apunta a que la presentación sí se llevará a cabo.

El periodista Emilio Morales, del programa Me lo Dijo Adela (transmitido en YouTube), reveló que la cantante colombiana se presentará el próximo 21 de septiembre a las 8:00 PM en el corazón de la capital mexicana.

"El concierto será gratuito y estará patrocinado por una marca cervecera, que se hará cargo del pago a la artista. El Gobierno de la Ciudad de México aportará en temas de seguridad, montaje del escenario y logística", afirmó Morales.

Hasta el momento, ni Shakira ni su equipo han confirmado oficialmente la presentación, aunque el entusiasmo entre sus fans ya es evidente.

Actualmente, la intérprete de La Loba continúa su gira por México, la cual ha sido histórica: ya rompió récord con 12 shows en el Estadio GNP Seguros, además de múltiples presentaciones en otras ciudades del país.