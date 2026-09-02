Harry Potter vuelve a Hogwarts: el nuevo tráiler revela quidditch, magia y el regreso de Voldemort

El universo de Harry Potter está listo para comenzar una nueva etapa en televisión. HBO presentó este miércoles el segundo teaser de Harry Potter y la piedra filosofal, adaptación de la obra de J.K. Rowling que contará nuevamente la historia del joven mago, pero ahora con un elenco completamente renovado.

El avance muestra a Dominic McLaughlin como Harry Potter, Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger. Los tres personajes se encuentran con el mundo mágico y emprenden su primer año en Hogwarts, donde también deberán enfrentar situaciones relacionadas con el regreso de Lord Voldemort.

¿Qué muestra el nuevo teaser?

El tráiler, de poco más de dos minutos, comienza con la llegada del Expreso de Hogwarts a la estación de Hogsmeade. Hagrid aparece esperando a los estudiantes, mientras que Minerva McGonagall explica que los alumnos de primer año deberán pasar por la ceremonia de selección antes del tradicional banquete.

Posteriormente, el adelanto presenta los primeros momentos de Harry, Ron y Hermione como estudiantes. Hermione intenta relacionarse con otros alumnos durante el viaje en tren, mientras Ron comparte el desayuno con sus padres y sus hermanos Fred y George. Harry, por su parte, se prepara para conocer la casa a la que pertenecerá.

El joven mago teme ser enviado a Slytherin, pero finalmente el Sombrero Seleccionador anuncia que formará parte de Gryffindor.

Después de la ceremonia, Dumbledore recibe a los estudiantes en Hogwarts y comienza una etapa marcada por las clases, nuevas amistades y diferentes desafíos. El avance incluye escenas de las primeras lecciones de vuelo con Madame Hooch, las clases de Herbología, Neville y su rana, además del acercamiento entre Harry, Ron y Hermione.

McGonagall también aconseja a Harry que se esfuerce, encuentre algo que le apasione y forme buenas amistades. Sin embargo, el protagonista todavía muestra inseguridad sobre sus propias habilidades y admite que, pese a lo que los demás creen, no sabe mucho sobre magia.

Momentos clave del teaser

Uno de los momentos importantes del adelanto ocurre cuando Harry descubre su habilidad para el quidditch y se incorpora al equipo de Gryffindor. También aparecen referencias a Snape y a sus cuestionamientos sobre el desempeño del joven mago en las clases.

El teaser reúne además varios elementos conocidos de la historia, entre ellos Hedwig, el primer partido de quidditch de Harry, el ajedrez mágico, el Espejo de Oesed y la capa de invisibilidad. Hagrid también aparece asegurándole a Harry que encontrará su lugar.

Pero la vida en Hogwarts estará lejos de ser tranquila. El tráiler muestra al troll que irrumpe en el colegio y, en sus últimos momentos, ofrece un primer vistazo de Lord Voldemort. El personaje aparece de espaldas, por lo que su apariencia todavía no se revela por completo.

Una nueva versión de la historia

Este segundo adelanto llega después del primer avance presentado en marzo de 2026. Mientras aquel teaser se enfocaba en los primeros pasos de Harry y su descubrimiento del mundo mágico, el nuevo material se concentra principalmente en su experiencia dentro de Hogwarts.

La ceremonia de selección, las clases, el quidditch, las amistades y los peligros del primer año son algunos de los elementos que destacan en esta nueva presentación.

La serie representa una nueva interpretación de una historia que llegó al cine en 2001 con Harry Potter y la piedra filosofal, protagonizada entonces por Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson.

La producción televisiva volverá a adaptar los siete libros de J.K. Rowling y contempla una temporada por cada libro, comenzando con Harry Potter y la piedra filosofal.

Francesca Gardiner es showrunner, guionista y productora ejecutiva, mientras que Mark Mylod dirige varios episodios y también participa como productor ejecutivo. HBO produce la serie en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television.

La primera temporada tendrá ocho episodios y llegará a HBO Max el 25 de diciembre de 2026, con una nueva generación de actores al frente de la historia de Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger.