Miyamoto Musashi regresa en Onimusha Way of the Sword de Capcom

Onimusha: Way of the Sword es un gran y demandante regreso de la franquicia de Capcom.

Tras más de veinte años, la icónica franquicia de Capcom regresa con Onimusha: Way of the Sword, siendo tanto un pequeño reinicio como secuela espiritual de la trilogía original.

Si bien se temía que la esencia se perdiera, podemos decir que Onimusha: Way of the Sword viene en gran forma, aunque con un combate más demandante que antaño.

La historia de Onimusha Way of the Sword destaca por su profundidad y personajes bien desarrollados.

Comencemos diciendo que Onimusha: Way of the Sword tiene una historia y personajes memorables, con los que conectas casi de inmediato.

La trama nos cuenta la historia de un joven Miyamoto Musashi, quien luego de huir de un clan de samuráis, es atacado y asesinado por los demonios Genma.

El combate en Onimusha Way of the Sword es más técnico y desafiante que en entregas anteriores.

Onimusha: Way of the Sword nos da el combate más técnico de la saga, lo que representa un reto para los jugadores que buscan una experiencia más profunda.

El uso del RE Engine en Onimusha Way of the Sword mejora la experiencia visual y de juego.

El RE Engine hace maravillas en Onimusha: Way of the Sword, ofreciendo gráficos impresionantes que realzan la experiencia de juego.

El mapeado de control y las esquivas son lo único malo de Onimusha: Way of the Sword.