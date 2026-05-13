Starbucks México lanza nueva cafetería en Guadalajara para impulsar a mujeres

Guadalajara, México – Starbucks, en colaboración con su socio operador licenciatario Alsea, anunció hoy la apertura de su primera cafetería insignia en Guadalajara, México, marcando un nuevo capítulo en su compromiso de largo plazo con el desarrollo comunitario inclusivo en el mercado mexicano.

Ubicada en la colonia Mezquitán sobre Avenida Manuel Ávila Camacho, la nueva cafetería—Casa de las Sirenas—está inspirada en el símbolo más icónico de la marca: la Sirena. Diseñada como un espacio cálido y acogedor, la cafetería refleja el concepto de Tercer Lugar de Starbucks—donde los clientes pueden conectar, relajarse y sentirse parte de algo más allá de su hogar y trabajo—al tiempo que apoya la participación económica de las mujeres a través del empleo y el acceso a oportunidades de capacitación y desarrollo. Como un nuevo punto de encuentro social para la comunidad de Jalisco, Casa de las Sirenas albergará iniciativas continuas con organizaciones locales sin fines de lucro integradas en la vida diaria de la cafetería. A través de un modelo dual, el espacio combina el desarrollo de habilidades individuales mediante el pilar Sirena Autónoma—capacitación estructurada y recurrente enfocada en la toma de decisiones, la empleabilidad y el emprendimiento—con la participación comunitaria a través del pilar Comunidad Sirena, que da vida al espacio mediante talleres, charlas y encuentros. En conjunto, este modelo transforma la cafetería en una plataforma viva donde la capacitación, la conexión y la oportunidad forman parte de la experiencia cotidiana de Starbucks. "Casa de las Sirenas refleja nuestra convicción de que las cafeterías Starbucks deben ser espacios de conexión, creatividad y oportunidad", dijo Christian Gurría, CEO de Alsea. "Desde el diseño de la cafetería hasta el arte creado junto con la comunidad, esta apertura refleja nuestro compromiso de apoyar a las mujeres, fortalecer las voces locales e invertir en las comunidades a las que servimos."

Impulsando a las mujeres y la oportunidad económica en Jalisco

La apertura de Casa de las Sirenas forma parte del compromiso más amplio de Starbucks México para fortalecer la autonomía económica de las mujeres, el acceso al bienestar y el desarrollo social a través de iniciativas comunitarias, en respuesta al creciente impulso en México por ampliar oportunidades para las mujeres y fomentar una participación económica más inclusiva.

Iniciativas de empoderamiento femenino

Como iniciativa inaugural de Casa de las Sirenas, Starbucks México se enorgullece en lanzar "La Autonomía También es Dulce", un programa colaborativo con Fundación Marisa, una organización sin fines de lucro con sede en Guadalajara dedicada a empoderar a las mujeres mediante el desarrollo de habilidades, el fortalecimiento de la confianza y la generación de rutas hacia el empleo.