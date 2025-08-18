Alana Flores se impone con fuerza a Gala Montes en pelea estelar

Alana Flores se impone con fuerza y corazón a Gala Montes en Supernova Strikers 2025

Ciudad de México.– En una noche llena de emoción y energía en el Palacio de los Deportes, Alana Flores se llevó la victoria sobre Gala Montes en la pelea estelar de Supernova Strikers 2025. El triunfo llegó por decisión unánime, sorprendiendo a muchos por lo claro del resultado: los jueces otorgaron un contundente 30-26 a favor de la peleadora regiomontana.

Aunque se esperaba una contienda cerrada, Flores dejó claro desde el primer round que venía por todo. Su agresividad, dominio del ritmo y experiencia marcaron la pauta del combate, mientras Montes intentaba equilibrar con su ventaja física.

En el segundo asalto, Alana intensificó el castigo. Combinó golpes certeros al cuerpo con potentes impactos al rostro de Gala, que lograron desestabilizarla y evidenciar el control de la regiomontana pese a la diferencia de estaturas.

El público respondió con entusiasmo, coreando el nombre de Flores al final de la pelea, en una noche que confirmó su crecimiento en la escena del combate profesional. Gala Montes, por su parte, mostró carácter y resistencia, aunque no logró contener el ritmo impuesto por su oponente.