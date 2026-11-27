La anualidad de una tarjeta de crédito es una comisión que algunos emisores cobran cada año por mantener disponible el producto. Si una oferta promete bonificarla, conviene averiguar cuánto cuesta normalmente y qué debes hacer para obtener ese beneficio.

Al elegir una tarjeta de crédito, los descuentos pueden llamar más la atención que los cargos periódicos. Sin embargo, una promoción que aplica durante el primer año no necesariamente se mantiene después. Conocer el costo ordinario permite anticipar ese cambio.

Si estás evaluando una tarjeta de crédito, revisa su información de costos antes de solicitarla. Allí podrás identificar el monto de la anualidad y las condiciones de cualquier promoción relacionada.

¿Qué es la anualidad y qué cubre?

CONDUSEF define la anualidad como una comisión que se cobra por concepto de membresía o aniversario de la línea de crédito. Su aplicación depende del producto contratado y puede corresponder aunque no hayas realizado compras durante el año.

Ese pago no significa que todos los servicios estén incluidos. La disposición de efectivo o la reposición del plástico, por ejemplo, pueden tener cargos propios. Por eso, al revisar las comisiones de una tarjeta de crédito, identifica cuáles son periódicas y cuáles dependen de una operación concreta.

La anualidad tampoco equivale a la tasa de interés: esta última se relaciona con el financiamiento de un saldo pendiente. Una persona puede evitar intereses al pagar conforme a las condiciones de su tarjeta y, aun así, tener que cubrir la comisión anual si el producto la contempla.

¿Cómo y cuándo se cobra?

Para saber cómo se cobra la anualidad, hay que consultar las condiciones particulares de la tarjeta. El emisor puede aplicarla al inicio de la relación o cerca del aniversario de la línea de crédito; la fecha y la forma de pago deben estar informadas en la documentación del producto.

También importa cómo opera la promoción. Si la anualidad está exenta, no debería generarse el cargo mientras se cumpla la condición establecida. Si está bonificada, podría cobrarse primero y devolverse después. En este último caso, verifica en qué plazo aparecerá el abono para poder reconocer ambos movimientos en el estado de cuenta.

Antes de aceptar una oferta, anota estos cuatro datos:

Monto ordinario: cuánto costaría la anualidad sin promoción.

cuánto costaría la anualidad sin promoción. Fecha de cobro: cuándo se aplicaría el cargo.

cuándo se aplicaría el cargo. Requisitos: qué debes cumplir para obtener la bonificación.

qué debes cumplir para obtener la bonificación. Vigencia: qué ocurrirá cuando termine la promoción.

Así tendrás una referencia clara para revisar tu primer estado de cuenta con anualidad.

¿Por qué cambia el monto entre productos?

No existe un importe único. Cada emisor establece las condiciones de sus productos, por lo que dos tarjetas pueden tener anualidades distintas, incluso si ambas ofrecen descuentos o programas de recompensas.

Una comisión más alta no demuestra, por sí sola, que los beneficios sean mejores para ti. Considera dónde compras habitualmente y qué ventajas aprovecharías sin cambiar tus gastos para conseguirlas. Si una promoción te impulsa a adquirir algo que no necesitabas, el supuesto ahorro puede desaparecer.

CONDUSEF publica comparativos de anualidades de tarjetas y recomienda verificar las comisiones vigentes antes de contratar. Estos datos sirven para iniciar la comparación, mientras que la información del producto permite confirmar el costo que te aplicarían.

Fuente: Shutterstock

¿En qué casos puede bonificarse la anualidad?

Una anualidad bonificada puede depender de una primera compra, de alcanzar un consumo mínimo, de usar la tarjeta con determinada frecuencia o de contratar un paquete de productos. Son modalidades posibles; cada promoción fija sus propios requisitos y periodo de validez.

Por ejemplo, si se exige gastar una cantidad durante los primeros meses, comprueba qué operaciones cuentan para alcanzar la meta. Si la condición debe renovarse anualmente, evalúa si podrías cumplirla con compras que ya forman parte de tu presupuesto.

La duración es tan relevante como el beneficio. Una bonificación del primer año reduce un costo inicial, pero no define lo que pagarás por mantener la tarjeta a largo plazo.

Ejemplo: el costo durante dos años

Imagina una tarjeta hipotética con una anualidad de $900 antes de impuestos. La promoción devuelve el cargo del primer año si realizas una compra elegible dentro del plazo indicado. No ofrece la misma devolución para el segundo año.

Si cumples el requisito, el costo final de esa anualidad durante el primer año sería de $0. En el segundo, tendrías que contemplar los $900 más los impuestos aplicables. Si no realizas la compra requerida, la bonificación inicial podría no proceder.

El ejemplo muestra por qué conviene hacer cuentas para más de un año. No supone que todas las promociones funcionen igual ni incluye otros posibles cargos por el uso de la tarjeta.

¿Qué relación tiene la anualidad con el CAT?

El Costo Anual Total (CAT) reúne en una medida estandarizada los costos relevantes del financiamiento. La comisión anual forma parte de los elementos que se consideran cuando corresponde. Por eso, el CAT ayuda a comparar opciones, pero no indica por sí mismo la fecha de cobro de la anualidad ni las reglas de una promoción temporal.

Consulta ambos datos por separado: usa el CAT como referencia general de costo y busca en la información de comisiones el monto concreto de la anualidad. Después, lee los términos de la bonificación para saber si podrás obtenerla.

Preguntas frecuentes

¿La tarjeta adicional puede tener su propia anualidad?

Sí, algunos productos contemplan una comisión anual por cada tarjeta adicional. Verifica el monto antes de solicitar una para otra persona, aunque la tarjeta titular tenga una promoción.

¿El importe publicado incluye IVA?

No lo des por supuesto. El CAT se calcula sin IVA, aunque los impuestos correspondientes pueden aplicarse a determinados cargos. Comprueba cómo se informa la comisión anual y cuál sería el importe total a pagar.

¿Dónde puedo comprobar si se aplicó la bonificación?

Revisa el estado de cuenta del periodo indicado en los términos de la promoción. Si debía devolverse un cargo, busca tanto el cobro inicial como el abono correspondiente. Si no aparece en el plazo informado, consulta al emisor con las condiciones de la oferta a mano.

Fuente: Shutterstock

Elegir con el costo completo a la vista

Antes de contratar, calcula la anualidad del primer año y la de los siguientes, suma los cargos que podrían corresponder a tu forma de uso y comprueba si los beneficios compensan esos costos. No necesitas cumplir una meta de consumo a costa de gastar más de lo previsto.

Entender la anualidad de una tarjeta de crédito permite valorar una bonificación en su justa medida: como una condición que puede mejorar el costo del producto, siempre que conozcas su duración y puedas cumplir sus requisitos.