5 películas imperdibles en Netflix para ver este fin de semana

¿Sin planes para el fin de semana? No te preocupes. Netflix tiene una selección de estrenos recientes en 2025 que van desde comedias absurdas hasta thrillers cargados de tensión. Aquí te compartimos cinco películas destacadas para que disfrutes desde la comodidad de tu casa.

1. Plankton: The Movie

Si eres fan del universo de Bob Esponja, esta película es para ti. En esta aventura animada, el villano Plankton intenta dominar el mundo, pero su esposa virtual Karen no se lo pondrá fácil. Estrenada el 7 de marzo de 2025, fue un éxito inmediato con 14.3 millones de vistas en su primer fin de semana.

2. Kinda Pregnant

Amy Schumer protagoniza esta comedia hilarante sobre los celos, la amistad y... ¡una falsa barriga de embarazo! Tras ver que su mejor amiga y una compañera están esperando bebés, su personaje decide fingir que también lo está. Fue la película más vista tras su estreno el 5 de febrero, con 25.1 millones de reproducciones en cinco días.

3. La viuda negra

¿Prefieres algo más oscuro e intenso? Este thriller español, inspirado en hechos reales, explora un crimen pasional en Valencia. Con actuaciones destacadas de Ivana Baquero y Carmen Machi, fue lanzada el 30 de mayo de 2025 y promete mantenerte al filo del asiento.

4. De vuelta a la acción (Back in Action)

Cameron Diaz regresa al cine junto a Jamie Foxx en esta comedia de acción que batió récords: 46.8 millones de vistas en solo tres días. Estrenada en enero, es ideal si buscas algo divertido, lleno de adrenalina y con estrellas de peso.

5. The Life List

Este drama romántico protagonizado por Sofia Carson y Connie Britton sigue a una mujer que debe completar una lista de tareas dejadas por su madre fallecida para recibir su herencia. Estrenada el 28 de marzo de 2025, combina emoción, nostalgia y crecimiento personal.

¿Por qué verlas este fin de semana?

Géneros para todos los gustos: animación, comedia, drama, romance y suspenso.

Títulos populares: todas estuvieron en el top de Netflix a nivel global.

Estrenos recientes: contenido fresco y relevante para este 2025.

Ya sea que te apetezca reír, llorar, emocionarte o simplemente relajarte, esta lista tiene algo para ti. ¿Con cuál vas a empezar?