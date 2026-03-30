La tumba de "El Mencho": entre el morbo, el misterio y el turismo oscuro

En Zapopan, Jalisco, un lugar que antes pasaba desapercibido comienza a atraer miradas curiosas. No se trata de un museo ni de un sitio histórico tradicional, sino de una tumba: la de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Lo que podría parecer solo otro sepulcro se ha transformado en un fenómeno inesperado: visitantes, curiosos y hasta turistas llegan al panteón Recinto de la Paz para observar de cerca el lugar donde descansa uno de los personajes más temidos del narcotráfico en México.

Un entierro que marcó el inicio del interés

El interés no surgió de la nada. Desde el día de su funeral, el evento estuvo rodeado de elementos que llamaron la atención nacional e internacional: un ataúd dorado, música de banda y un fuerte operativo de seguridad.

El sepelio no solo fue un adiós, sino un espectáculo que mezcló lujo, narcocultura y tensión militar. Más de 500 arreglos florales adornaron el lugar, muchos con símbolos asociados al capo, como gallos formados con rosas.

Ese despliegue dejó una huella visual poderosa... y sembró la curiosidad.

Flores, anonimato y simbolismo

Días después del entierro, la tumba sigue cubierta de flores. Arreglos en forma de cruz, corazones y gallos permanecen colocados sin firma alguna, lo que aumenta el aura de misterio.

El anonimato de quienes llevan estas ofrendas refuerza la idea de una figura que, incluso después de muerto, sigue generando lealtad —o al menos fascinación.

Además, el lugar no es un panteón común: su diseño tipo jardín, con estética más cercana a cementerios privados de Estados Unidos, lo convierte en un espacio visualmente atractivo y diferente.

El fenómeno del "turismo oscuro"

Lo que ocurre en Zapopan forma parte de algo más grande: el llamado "turismo oscuro", donde personas visitan sitios relacionados con la muerte, el crimen o tragedias.

En este caso, la tumba de "El Mencho" se ha convertido en un punto de interés por varias razones:

- Su figura como uno de los criminales más buscados del mundo

- La violencia que rodeó su muerte

- El lujo y simbolismo de su funeral

- El misterio que aún envuelve su legado

Su muerte, ocurrida tras un operativo militar en febrero de 2026, desató además una ola de violencia en varias regiones del país, lo que incrementó su notoriedad.

Entre fascinación y realidad

La tumba no solo atrae por curiosidad, también refleja una realidad más profunda: la presencia de la narcocultura en México.

Para algunos visitantes, es un lugar de morbo. Para otros, una especie de símbolo. Pero detrás de las flores y las fotografías, permanece una historia marcada por violencia, poder y consecuencias que aún impactan al país.

La pregunta que queda en el aire es inquietante: ¿se trata solo de curiosidad... o de una normalización peligrosa?