Wendy Guevara: lucha contra extorsionadores y búsqueda de justicia

Wendy Guevara enfrenta a extorsionadores y advierte: "Si siguen, los voy a exhibir"

Wendy Guevara, de 31 años, ha decidido alzar la voz y no permitir más abusos. Luego de la filtración de un video íntimo, la influencer dejó claro que no cederá a más chantajes y advirtió que revelará la identidad de quienes la están extorsionando si continúan amenazándola.

En una reciente entrevista con Adela Micha, de 62 años, Wendy habló con firmeza sobre la difícil situación que atraviesa. Confirmó que ya interpuso una denuncia ante las autoridades y reveló que ha entregado dinero a los extorsionadores, pero se niega a seguir cediendo ante sus exigencias.

"Fue lo último que les di y todavía quieren más. ¿De dónde?", expresó Wendy, señalando que incluso le enviaron capturas de hace años, cuando ganó una casa, pero ese dinero ya no está disponible.

La influencer también mencionó que cuenta con pruebas y mensajes que podrían evidenciar a los responsables, y no dudará en hacerlos públicos si la situación continúa.

Actualmente, Wendy recibe apoyo psicológico y está en constante comunicación con las autoridades mientras continúa el proceso legal.