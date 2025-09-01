Yeri Mua denuncia amenazas de muerte y señala a comunidad de streamer Lonche

La influencer y cantante Yeri Mua denunció públicamente haber sido víctima de amenazas de muerte tras un conflicto con el streamer conocido como Lonche de Huevito. A través de redes sociales, la veracruzana compartió mensajes, videos y capturas en los que se aprecian intimidaciones, incluyendo publicaciones de individuos armados y encapuchados que la amenazan si se presenta en su próximo show en Tijuana, el 14 de septiembre.

Yeri responsabilizó directamente a Lonche y a su comunidad de fans conocida como la "F.E.S.", a quienes señala como autores de las agresiones. "Yo hago responsable a Lonche y sus fanáticos que se hacen llamar los F.E.S.por cualquier cosa que me pase a mí o a cualquier persona cercana a mí", declaró la influencer a medios de comunicación.

El conflicto habría iniciado luego de que ambos convivieran en una fiesta en yate en Miami, el 24 de agosto, junto a otros influencers. Días después, Yeri expuso en redes una presunta infidelidad del streamer con pruebas que, según ella, desataron la reacción violenta de sus seguidores.

Las amenazas, aseguró, no solo la han afectado a ella, sino también a su familia. A través de videos, mostró cómo algunos usuarios han intentado ubicar su domicilio y lanzó un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que intervenga en su caso.

Uno de los materiales más alarmantes muestra a un encapuchado empuñando una espada mientras lanza amenazas explícitas. También han circulado supuestas narcomantas y mensajes con balas. "Vengo a evidenciar cómo la narcocultura vino a invadir a los influencers", escribió.

A pesar del riesgo, la artista confirmó que no cancelará su show en Tijuana y que su equipo legal ya prepara acciones judiciales. "La única arma que tengo es mi voz", expresó. También denunció que otros creadores como Willito y Westcol no han condenado lo ocurrido, y en cambio, han seguido alentando ataques en su contra.

Por su parte, Lonche de Huevito negó haberla amenazado y se deslindó de las acciones de su comunidad. Aseguró que no controla a sus seguidores y advirtió que iniciará una demanda por difamación en Estados Unidos si Yeri continúa con sus declaraciones. "Mi comunidad es libre. No seas tonta", dijo, y agregó que no volverá a mencionarla públicamente.

Mientras tanto, Yeri Mua mantiene su postura firme y ha pedido a sus seguidores documentar todo lo que circula en redes como respaldo para futuras acciones legales.