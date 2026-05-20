Gemini Omni de Google facilita la edición de videos y creación de contenido digital

Google presentó Gemini Omni, una nueva evolución de su inteligencia artificial que promete revolucionar la creación de contenido digital al combinar texto, imágenes, audio y video en una sola plataforma capaz de generar contenido de manera integrada.

El anuncio fue realizado durante el evento Google I/O 2026, donde la empresa explicó que esta tecnología funciona como un modelo multimodal avanzado, diseñado para comprender diferentes tipos de información al mismo tiempo y transformarlos en videos, imágenes o animaciones con mayor realismo y coherencia.

¿Qué es Gemini Omni y cómo funciona?

De acuerdo con Google, Gemini Omni permitirá editar videos mediante instrucciones en lenguaje natural, facilitando cambios en escenas, personajes, fondos o acciones sin necesidad de conocimientos avanzados de edición. Además, podrá tomar referencias de texto, imágenes, clips de video e incluso audio para producir nuevos contenidos audiovisuales.

La primera versión presentada es Gemini Omni Flash, enfocada en generar clips cortos de hasta 10 segundos con audio incluido. La herramienta estará integrada en servicios como Gemini, Google Flow y YouTube Shorts.

Detalles sobre la presentación en Google I/O 2026

Entre las capacidades destacadas se encuentra la posibilidad de crear escenas con físicas más precisas, interpretar conceptos complejos y generar explicaciones visuales a partir de simples instrucciones escritas. La compañía aseguró que el sistema busca ir más allá de la generación tradicional de imágenes y acercarse a una inteligencia capaz de comprender el contexto de forma más humana.

Google también informó que el contenido creado con esta tecnología contará con SynthID, una marca de agua invisible diseñada para identificar material generado por inteligencia artificial y combatir la desinformación.