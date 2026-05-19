Análisis de Profeco revela diferencias entre Knorr y RikoPollo

En miles de cocinas mexicanas, el caldo de pollo en cubo o en polvo forma parte de la rutina diaria. Desde sopas hasta arroz, pasando por guisos y marinados, este producto se ha convertido en un aliado práctico para darle sabor a la comida. Sin embargo, detrás de su popularidad también existe una preocupación creciente por los niveles de sodio y grasa que contienen.

La Procuraduría Federal del Consumidor, mejor conocida como Profeco, realizó un estudio comparativo de 24 productos disponibles en el mercado mexicano para evaluar su calidad nutrimental. Entre las marcas analizadas destacaron Knorr Suiza y RikoPollo, dos de las opciones más utilizadas por consumidores mexicanos. El análisis revisó aspectos como contenido de humedad, proteína, grasa, sodio y cantidad de carne utilizada en la elaboración del producto. Los resultados dejaron ver diferencias importantes entre ambas marcas, especialmente en el nivel de sal y grasa que aportan por porción.

Los caldos de pollo suelen estar elaborados con ingredientes como fécula de maíz, glutamato monosódico, sal, grasa de pollo, azúcar, colorantes y saborizantes naturales o artificiales. Aunque ayudan a potenciar el sabor, especialistas han advertido desde hace años que el exceso de sodio puede representar riesgos para la salud cardiovascular.

Knorr supera los niveles de sal y grasa

Dentro del estudio de Profeco, el producto de Knorr Suiza en presentación de polvo mostró un contenido cárnico de 52.74 miligramos, además de 0.62 gramos de grasa, 0.44 gramos de proteína y 3.17 gramos de sal por porción.

En el caso de la presentación en cubo, Knorr registró 52.80 miligramos de contenido cárnico, 0.80 gramos de grasa, 0.55 gramos de proteína y 2.86 gramos de sal. Aunque cumple con las normas mexicanas, el organismo señaló que sus niveles de sodio y grasa son más elevados en comparación con otros productos.

Por otro lado, RikoPollo presentó mejores indicadores dentro del análisis. Su caldo en cubo reportó 53.88 miligramos de contenido cárnico, 0.68 gramos de grasa, 0.50 gramos de proteína y 2.58 gramos de sal.

La diferencia puede parecer pequeña a simple vista, pero cobra relevancia cuando se considera el consumo cotidiano de estos productos en distintos alimentos preparados en casa.