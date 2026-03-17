¿Boda secreta o simple rumor? Zendaya rompe el silencio sobre su relación con Tom Holland

Durante semanas, internet ha estado enloquecido con una sola pregunta:

¿Zendaya y Tom Holland ya se casaron en secreto?

Todo comenzó cuando el estilista de la actriz, Law Roach, soltó una bomba en plena alfombra roja: aseguró que la boda "ya había ocurrido". Bastó esa frase para que las redes explotaran y los fans comenzaran a buscar pistas en cada aparición pública de la pareja.

Las señales que encendieron los rumores

No es la primera vez que la pareja alimenta especulaciones. Desde 2025, cuando Zendaya apareció con un anillo de diamantes en los Globos de Oro, muchos sospechaban que el compromiso era real.

Después vinieron más "pruebas":

La actriz fue vista usando una argolla dorada en lugar del anillo de compromiso.

En eventos recientes y hasta en París, repitió el mismo detalle en su mano izquierda.

Incluso apareció en una boda en Las Vegas... ¡y firmó como testigo luciendo lo que parecía un anillo de matrimonio!

Para muchos fans, todo esto parecía confirmar lo inevitable: una boda discreta, lejos de cámaras.

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¿Qué dijo realmente Zendaya?

A pesar del ruido mediático, la realidad es mucho más clara (y menos dramática):

Zendaya no ha confirmado ninguna boda.

De hecho, tanto ella como Tom Holland han mantenido su relación con un perfil extremadamente reservado desde que se conocieron en 2016 durante el rodaje de Spider-Man.

Fuentes cercanas y el propio historial de la pareja apuntan a lo mismo:

Prefieren vivir su historia lejos del espectáculo.

Una relación real en un mundo de rumores

Más allá de si ya hubo boda o no, lo cierto es que su relación sigue avanzando con pasos firmes.

En 2025, el propio Holland dejó ver que Zendaya ya era su prometida, y hasta pidió permiso a su familia antes de proponerle matrimonio.

Pero si algo caracteriza a esta pareja, es su estilo:

Sin anuncios grandiosos

Sin exclusivas

Sin exceso de exposición

¿Y ahora qué sigue?

Mientras los rumores continúan, ambos siguen enfocados en sus carreras, con proyectos importantes en puerta (incluyendo nuevas películas de Spider-Man).

Así que, por ahora, la gran pregunta sigue en el aire:

¿ya son esposos... o simplemente están jugando con el misterio?