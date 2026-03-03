30 años sin Lola Beltrán: homenaje a la reina de la canción ranchera

30 AÑOS SIN ELLA: LA REINA DE LA CANCIÓN RANCHERA

El legado inmortal de Lola Beltrán vuelve a escucharse.

A tres décadas de su partida, la voz y el legado de Lola Beltrán regresan al primer plano con el lanzamiento de "30 Años Sin Ella: La Reina de la Canción Ranchera", un álbum recopilatorio que forma parte de la serie Iconos Eternos, colección dedicada a honrar a las figuras esenciales que han definido la historia de la música mexicana.

El material reúne algunas de las interpretaciones más emblemáticas de la artista sinaloense, conocida internacionalmente como "Lola la Grande", y ofrece una nueva oportunidad para redescubrir la potencia y profundidad interpretativa que la convirtieron en un referente cultural dentro y fuera de México. Más que una simple recopilación, el disco se presenta como un homenaje sonoro que mantiene vigente una obra capaz de emocionar a distintas generaciones.

El impacto de Lola Beltrán en la música ranchera

Originaria de Sinaloa, Lola Beltrán marcó un parteaguas en la música ranchera al llevar el género a escenarios considerados, hasta entonces, poco habituales para esta tradición musical. Fue la primera mujer en interpretar música ranchera en el Palacio de Bellas Artes, abriendo camino para futuras generaciones. Asimismo, proyectó la música mexicana en foros internacionales de gran prestigio como el Carnegie Hall, el Madison Square Garden y el Olympia de París, consolidando así la presencia global del repertorio tradicional mexicano.

Clásicos que perduran en el tiempo

En "30 Años Sin Ella: La Reina de la Canción Ranchera" vuelven a resonar clásicos inmortales como "Cucurrucucú Paloma" y "Paloma Negra", piezas que se mantienen como testimonio del carácter, la pasión y la fuerza interpretativa que definieron su trayectoria y que hoy siguen siendo referencia obligada dentro del género ranchero.

Este lanzamiento no solo celebra su memoria, sino que reafirma la dimensión artística de una voz que transformó la música mexicana en un símbolo universal.