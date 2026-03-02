Isa Castro aclara lesiones en el rostro tras incidente con Eduardo Majul

Isa Castro, exintegrante de Acapulco Shore, causó gran conmoción tras compartir un video en redes sociales en el que aparece llorando con el rostro visiblemente golpeado. En el clip, la influencer decía entre lágrimas: "Así me dejaron", mostrando inflamación en los ojos, mejillas y lesiones en labios y frente, lo que generó preocupación entre sus seguidores antes de que ella eliminara la publicación.

¿Qué ocurrió con Isa Castro?

Tiempo después, mediante un audio difundido por Gabo Cuevas, Isa explicó que las lesiones no fueron provocadas directamente por su expareja, Eduardo Majul. Según su relato, tras una fuerte discusión, él lanzó su celular por la ventana del coche. Al bajar a recogerlo e intentar regresar al vehículo, pidió que le abriera la puerta; él aceleró y ella cayó, golpeándose la cara. Isa detalló:

"No es como que él me pegó tal cual... veníamos discutiendo, aventó mi celular por la ventana; yo me bajé a buscarlo. Cuando lo tenía en la mano le dije: ´Ábreme la puerta´. Él aceleró el coche lo más que pudo... caigo con la cara; por eso traigo la cara como la traigo. Bendito Dios pude meter mi mano. Toda la gente que estaba en los locales me ayudó."

Reacciones en redes sociales

A pesar de la aclaración, en redes sociales muchos usuarios expresaron preocupación por su bienestar y señalaron que podría estar encubriendo a su pareja. Comentarios como "Ojalá pueda encontrar la fuerza para salir de ahí" reflejan la inquietud de sus seguidores ante la situación.

Isa Castro también ha mostrado anteriormente momentos personales en redes, incluyendo videos con su mascota, aunque los contenidos más sensibles suelen ser eliminados poco después, lo que ha generado atención constante sobre su vida privada y seguridad.