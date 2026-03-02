José Eduardo Derbez sorprende a Paola Dalay con un bolso de lujo

José Eduardo Derbez volvió a demostrar lo enamorado que está de Paola Dalay al sorprenderla con un exclusivo regalo de aniversario. El actor, hijo de Eugenio Derbez, no escatimó en detalles y eligió una pieza de lujo para celebrar más de seis años de relación con la madre de su hija, Tessa.

Fue la propia Paola quien compartió el momento con sus seguidores en Instagram. En un video mostró la caja que recibió y, al abrirla, dejó ver un bolso de la firma Hermès: un modelo Kelly 25 en tono amarillo pastel (Jaune Poussin), elaborado en piel Epsom. Este diseño es uno de los más codiciados por coleccionistas y su precio ronda los 28 mil dólares.

"Regalo de aniversario. Amo, gracias José Eduardo. Te amo", escribió la influencer junto al clip, que rápidamente acumuló miles de reacciones. Muchos usuarios destacaron el romántico gesto del actor y el valor del accesorio.

Reacción de los seguidores

Entre los comentarios también llamó la atención el de Bárbara Escalante, exnovia de José Eduardo, quien reaccionó de manera relajada al video con un mensaje divertido. Cabe recordar que Bárbara mantiene una relación cordial tanto con el actor como con Paola, e incluso han compartido reuniones en el pasado, lo que ha sido bien recibido por sus seguidores.